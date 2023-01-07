Москва, 7 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. К совместному труду по созиданию мира и нравственного преображения людей, а также к сохранению единства церкви призвал глав поместных православных церквей патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Сегодня моя особая молитва о мире на земле Украины, о том, чтобы сохранилось единство нашей церкви — несмотря на самые мощные усилия и давление, которое оказываются на епископат, духовенство, верующих, с тем чтобы была разорвана ткань единой Русской православной церкви, вышедшей из Киевской купели Крещения», — сказал патриарх после великой вечерни в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Также в поздравлении патриарха с Рождеством Христовым говорится: «С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян. 20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни».

Напомним, ранее патриарх отмечал, что общество может выйти из морального кризиса через катаклизмы или тяжелейшие условия бытия.

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