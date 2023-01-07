Синоптики предупредили россиян об аномальных морозах
В ряде регионов России похолодает до — 35 градусов
Москва, 7 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Аномальные морозы ожидаются 8 января в некоторых регионах России, соответствующие прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Так, в ночь на 8 января температура воздуха в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Московской, Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской областях опустится до — 30…–35 градусов.
На Оренбургскую область в ночные часы обрушится снегопад.
Сильные осадки в виде мокрого снега вероятны в Чечне и Ингушетии, на дорогах снежный накат и гололедица.
Жителей Северной Осетии предупреждают о сильном налипании мокрого снега.
В Омской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель, гололёдные явления, ветер 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы. Такая же погода коснётся Алтайского края.
На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, в Эвенкии температура ночью составит — 50… –55 градусов.
Сильный мороз (до — 35 градусов) прогнозируется во Владимирской области в период с 8 по 9 января.
В районе Анапа — Джубга Краснодарского края синоптики предупреждают о сильном ветре до 22 м/с.
Лавиноопасность объявлена в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии выше 2500 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной аномально холодной погоды в стране является необычная траектория движения воздушных масс.