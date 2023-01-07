Москва, 7 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Аномальные морозы ожидаются 8 января в некоторых регионах России, соответствующие прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат

Так, в ночь на 8 января температура воздуха в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Московской, Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской областях опустится до — 30…–35 градусов.

На Оренбургскую область в ночные часы обрушится снегопад.

Сильные осадки в виде мокрого снега вероятны в Чечне и Ингушетии, на дорогах снежный накат и гололедица.

Жителей Северной Осетии предупреждают о сильном налипании мокрого снега.

В Омской области в ближайшие сутки ожидаются мокрый снег, метель, гололёдные явления, ветер 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы. Такая же погода коснётся Алтайского края.

На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, в Эвенкии температура ночью составит — 50… –55 градусов.

Сильный мороз (до — 35 градусов) прогнозируется во Владимирской области в период с 8 по 9 января.

В районе Анапа — Джубга Краснодарского края синоптики предупреждают о сильном ветре до 22 м/с.

Лавиноопасность объявлена в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии выше 2500 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной аномально холодной погоды в стране является необычная траектория движения воздушных масс.