Варшава, 7 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Варшава начала получать компенсации за оказанную Украине военную помощь. Средства поступают из американских и европейских фондов, заявил 7 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Premier.gov.pl Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий

«Мы также обсуждаем, как приобрести технику, которая должна заменить ту, которую мы передали Украине», — добавил политик.

Напомним, жители Польши раскритиковали заявление Моравецкого о необходимости продолжать обеспечивать Киев вооружением.

По оценкам, Польша оказала военную помощь Украине на 9 млрд долларов. По данным польских СМИ, Варшава поставила Киеву 200 танков Т-72, а также самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и ракеты «воздух-воздух».

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