Лондон, 7 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 9 января, встретится с лидерами профсоюзов по поводу урегулирования ситуации с массовыми забастовками, сообщает 7 января газета Financial Times.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Сунак пригласил руководство профсоюзов провести «взрослый разговор» и обсудить их требования.

Напомним, профсоюзы настаивают на увеличении зарплат из-за рекордного уровня инфляции в стране.

Лидеры профсоюзов пожарных считают эту инициативу правительства «бессмысленным пиар-ходом». Лидеры движения медиков отнеслись к предложению кабмина о встрече как к «смехотворному». Также критически отнеслись к предстоящей встрече и представители других профобъединений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Великобританию охватила волна забастовок на фоне резкого роста инфляции, которая достигала рекордные почти за 40 лет 10,7%. Только в декабре сектор гостеприимства потерял из-за массовых забастовок 1,8 млрд долларов.

В январе 2023 года страна может столкнуться с новой волной забастовок, в которой примут участие медработники, железнодорожники, учителя и экзаменаторы по вождению.

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