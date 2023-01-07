Волгоград, 7 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В 2022 году Волгоградскую область посетили 1 млн 506 тыс. гостей. Уровень турпотока предыдущего года превышен на 40%, сообщает 7 января пресс-служба регионального правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодний Волгоград

Чаще всего в Волгоградскую область приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан. Также в течение года область посетили граждане Казахстана, Белоруссии и Армении.

Пик турпотока пришёлся на майские праздники, когда в регион приехали более 180 тыс. туристов. Загрузка гостиниц и отелей в этот период составила 97%.

В бархатный сезон туристы выкупили на 50% больше номеров, чем в сентябре–октябре 2021 года.

В дни осенних каникул Волгоград регулярно попадал в топ-10 городов, куда можно было отправиться на экскурсию со школьниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в туристической отрасли России к 2030 году будут созданы 4,7 млн рабочих мест.

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