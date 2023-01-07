Краснодар, 7 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае шесть человек пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили 7 января в региональном главном управлении МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что днем 7 января на автодороге Новороссийск — Керченский пролив водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковушками.

«На данный момент в результате ДТП пострадали шесть человек. Личности участников и обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Приморском крае семь человек получили ранения в ДТП на трассе Артем — Находка — Порт Восточный.

Ранее пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в населенном пункте Марий Эл.

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