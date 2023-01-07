Москва, 7 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Боец частной военной компании «Вагнер» изменил своё мнение о заключённых после работы с ними в зоне проведения специальной военной операции. Об этом военный с позывным «Картограф» рассказал в интервью интернет-изданию Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Сотрудник компании опроверг слухи о том, что в ЧВК «Вагнер» якобы набирают всех без разбора, в том числе педофилов, маньяков, серийных убийц и насильников. Он отметил, что отбор осуществляется по нескольким критериям, среди которых тяжесть преступления и проходил ли человек военную службу в прошлом.

«Эти люди воюют с нами на равных, буквально по прибытии на точку их распределяют по отрядам, по группам, где в дальнейшем уже обучают, знакомятся с ними, делают все, чтобы человек наконец перестроился, переадаптировался из одной среды в другую», — рассказал боец.

Он добавил, что заключенные проявляют себя на фронте «очень даже хорошо». Некоторые из них, по его словам, даже получили ордена и медали, включая «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Военный отметил, что «никаких замашек» зеки не проявляют, акцентировав внимание на том, что большая часть людей, которая отсидела довольно приличный срок, «пытается переучиться и по окончанию контракта начать новую жизнь».

«Картограф» признался, что изначально был негативно настроен к заключенным, однако после непосредственного общения изменил свое мнение.