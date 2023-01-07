Молдавия, 7 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Ради обеспечения собственной безопасности Молдавия должна вступить в коалицию с другими странами и укрепить отношения с Североатлантическим альянсом. Об этом, как передает местная газета Ziarul de Garda, заявил бывший министр обороны республики Виталий Маринуца.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придется максимально отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими государствами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной», — сказал он.

Маринуца также рассказал о конкретных шагах, которые необходимо реализовать для обеспечения безопасности.

«Здесь я вижу углубление отношений с ЕС во всех сферах, а в сфере военной безопасности — с НАТО», — добавил экс-глава оборонного ведомства.

Он также сообщил о рисках социальной дестабилизации, которые могут возникнуть накануне местных выборов, запланированных на осень текущего года. По его мнению, этому будут способствовать экономические и энергетические кризисы.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Молдавии Александр Спыну заявил, что закаченного в хранилища Румынии и Украины газа хватит стране до конца февраля 2023 года.

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