Челябинск, 7 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Тела женщины и её 10-летней дочери обнаружены в Челябинске. Предположительно, мать убила ребёнка и покончила с собой, сообщает 7 января портал «74.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

О трагедии в полицию сообщил 18-летний сын женщины. Днём 6 января он вернулся домой и увидел тела матери и сестры.

«По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На учёте в органах соцзащиты семья не состояла.

Читайте также: Обвиняемая в убийстве детей в Екатеринбурге призналась в приёме наркотиков