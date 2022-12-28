Екатеринбург, 28 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве троих детей женщина в Екатеринбурге призналась в приёме наркотических средств. Об этом 28 декабря сообщил журналистам адвокат обвиняемой Олег Грязютин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Женщина говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдёт судебно-психиатрическая экспертиза», — заявил адвокат, добавив, что женщина частично признала свою вину.

Ранее в Следственном комитете заявили, что с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве троих детей, оставила записку, которая должна была, по её мнению, всё разъяснить.