Кито, 7 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В Эквадоре отец сменил свою гендерную идентификацию, пытаясь получить опеку над двумя своими маленькими дочерями после развода с супругой. Об этом 7 января пишет New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

По информации журналистов, 47-летний житель Эквадора теперь официально считается женщиной, несмотря на то, что по-прежнему ведет себя как настоящий мужчина.

По его словам, он принял решение документально изменить пол из-за системы правосудия в стране, в которой, как он считает, зачастую выносятся решения в делах об опеке в пользу матерей.

«Быть ​​отцом в этой стране, Эквадоре, наказуемо, и во мне видят только кормильца», — приводят журналисты его слова.

Он утверждает, что его дочери сейчас проживают в жестокой среде со своей матерью и он их не видел более пяти месяцев.

«Законы гласят, что женщина имеет право. С этого момента я женщина. Теперь я еще и мама, вот как я себя считаю», — отметил мужчина.

Отмечается, что такие действия очень разозлили активистов ЛГБТ-организаций по всей стране.

«Личное дело этого человека — получение опеки над своими дочерьми — не соответствует духу закона», — заявила журналистам известная транс-активистка Дайан Родригес.

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