Москва, 7 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Беспилотники уничтожены в районе Ильченково (Запорожская область) и Геническа (Херсонская область).

Днем ранее, 6 января, в ведомстве сообщали об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ за сутки — в ЛНР и Херсонской области.