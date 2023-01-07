Москва, 7 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Новый вариант «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен» в России не выявлен. Об этом 7 января сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 6 января 2023 года в России субвариант «Омикрона» — XBB.1.5 «Кракен» не выявлен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, но он более заразный.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на территории России доминирующим штаммом является «Омикрон», а ситуация по циркуляции штаммов остаётся на строгом контроле ведомства.