Анкара, 7 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Доказанные запасы черноморского газа могут удовлетворить 33-летний спрос жителей Турции. Об этом 7 января заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, доказанные запасы природного газа на месторождении «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 млрд куб. метров.

«Это достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции», — приводит агентство Anadolu слова турецкого министра.

Донмез отметил, что в течение четырех лет необходимо выйти на максимальный уровень добычи газа в Чёрном море. В результате импорт газа может быть сокращен на 30%. По его словам, в ходе реализации данного проекта на сухопутном участке работают порядка 6,5 тысячи человек, на морском — около 2,5 тысячи рабочих.

Он уточнил, что в ходе реализации проекта 18 иностранных инженеров получили гражданство Турции.

Напомним, что в 2020 году Турция нашла в Чёрном море крупное месторождение газа. Это месторождение президент Турции Тайип Эрдоган назвал крупнейшим месторождением в стране.