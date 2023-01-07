Махачкала, 7 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Гумбетовском районе Дагестана закрыли из-за сильного снегопада Харибский перевал. Об этом 7 января сообщает пресс-служба администрации Гумбетовского района.

Антон Подгайко ИА REGNUM Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями

По её информации, в результате сильной снежной бури был закрыт Харибский перевал. Уточняется, что на автодороге сейчас сильная метель, ветер, фиксируется нулевая видимость.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий дорожники пока не могут приступить к расчистке трассы от снежных масс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казахстане из снежного плена эвакуировали 40 автомобилей.

7 января была возобновлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край. Ранее паромное сообщение было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

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