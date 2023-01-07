Краснодар, 7 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Возобновлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край. Об этом 7 января сообщили журналистам в пресс-службе краснодарского управления МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

«Работа паромной переправы возобновлена», — говорится в сообщении.

Ранее паромное сообщение было приостановлено из-за погодных условий. На территории Краснодарского края шли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, а также наблюдалось усиление ветра до 20–23 м/с.

Ранее сообщалось, что в Крыму наблюдались ограничения поставок топлива из-за перебоев в работе Керченской паромной переправы. Однако 6 января в министерстве топлива и энергетики региона заявили, что дефицита топлива в Крыму нет.