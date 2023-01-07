Вашингтон, 7 января, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В США на 82-м году жизни скончался актер Эрл Боэн, сыгравший в том числе доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы «Терминатор», сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон. 1991. США. Эрл Боэн

«Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе «Терминатор», скончался. Актер-ветеран скончался в четверг (5 января) на Гавайях», — передает портал.

Причина смерти не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в США в возрасте 90 лет ушел из жизни актер Микки Кун, снявшийся в фильме «Унесенные ветром» (1939). В фильме он, будучи ребенком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.

Читайте также: Ушел из жизни последний остававшийся в живых актер из «Унесенных ветром»