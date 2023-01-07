Анкара, 7 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В Турции в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса погибли пять человек, еще 22 пострадали, передает 7 января телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Согласно предварительным данным, пять человек, включая одного ребенка, погибли, 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре», — передает телеканал.

Отмечается, что водитель автобуса потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере шесть человек погибли в результате аварии, произошедшей в начале января, с микроавтобусом на юго-востоке Турции, ещё пять получили различные травмы.

Микроавтобус, перевозивший сотрудников местных органов власти и студентов университета, перевернулся на трассе Мидьят — Омерли.