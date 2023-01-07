Москва, 7 января, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В 2022 году Россия простилась со многими выдающимися людьми, чья судьба тесно переплелась с историей нашей страны и чьи имена стали символом своей эпохи и больших перемен. 30 декабря ушел из жизни Виктор Иваненко — советский и российский деятель органов государственной безопасности, генерал-майор, первый председатель КГБ РСФСР, первый директор Агентства федеральной безопасности РСФСР.

Фото Оксаны Мишиной Виктор Иваненко

Генерал-майор Иваненко работал в органах государственной безопасности СССР и РСФСР и сыграл ключевую роль в важных исторических событиях августа 1991 года, будучи соратником и сподвижником Геннадия Бурбулиса, который занимал должность госсекретаря РСФСР и стал одним из главных действующих лиц при подготовке и подписании Беловежского соглашения.

Виктор Иваненко, возглавивший республиканский КГБ, принимал активное участие в борьбе с ГКЧП СССР — Государственным комитетом по чрезвычайному положению, который был создан в ходе осуществления попытки государственного переворота в августе 1991 года.

Осенью 1991 года Виктор Иваненко был назначен генеральным директором Агентства федеральной безопасности РСФСР, учрежденного указом президента России Бориса Ельцина. В тот важный для страны год победили демократы, но демократию еще предстояло строить. И Виктор Валентинович считал, что при условии общественного контроля государству нужны сильные и дееспособные органы госбезопасности. Не все были с этим согласны. В январе 1992 года Виктор Валентинович был освобожден от должности и вскоре уволен из органов госбезопасности «по сокращению штатов».

Свою дальнейшую карьеру Виктор Иваненко продолжил в нефтяной компании «ЮКОС». С апреля 1993 года по октябрь 1998-го занимал ряд должностей: вице-президент, первый вице-президент, заместитель председателя правления.

С 1998 по 1999 годы — советник директора Федеральной службы налоговой полиции РФ, с 1999 по 2000 годы — советник министра РФ по налогам и сборам, с февраля 2000 года по февраль 2004 года — вице-президент Фонда развития парламентаризма в России. До 2015 года возглавлял совет директоров Арктической торгово-транспортной компании. Награжден Орденом Красной Звезды и шестью медалями.

Стоит упомянуть и об общественной деятельности Виктора Иваненко. В разные годы он являлся членом: наблюдательного совета Фонда сотрудничества Россия — АСЕАН, президиума национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, президиума независимой организации «Гражданское общество», Совета по внешней и оборонной политике.

Фото Оксаны Мишиной Виктор Иваненко

Виктор Иваненко всегда прямо заявлял о своих взглядах и принципах. В одном из интервью, датированном маем 2010 года, он так высказывался о коррупции и взятках, которые не дают России шансов войти в число развитых стран, и о мерах, способных решить эту проблему: «Я не считаю себя специалистом по борьбе с коррупцией, но мой опыт подсказывает, что на какие-то кардинальные меры, способные быстро победить это зло, сегодня рассчитывать не приходится. Даже если мы захотим избавиться от наиболее тяжелых последствий коррупции, наши шаги должны быть поступательными и непоспешными. Но главное — их должны делать все члены общества, не исключая и заведующую детским садом, и водителя, остановленного гаишником. Пока в нашем обществе не сформировался заказ на борьбу с коррупцией. А без этого проблему не решить. Люди убеждены: чем судиться с ГАИ, проще откупиться тремя тысячами рублей, пусть гаишник и не прав. Чтобы победить коррупцию, надо начинать с общественного контроля, с прозрачности в деятельности органов власти. Нужны политическая конкуренция и общественный контроль над ведомствами, прежде всего над правоохранительными органами».

«Надо, чтобы общество захотело осуществлять общественный контроль и получило для этого возможность. Следует сделать хотя бы первый шаг, скажем, предоставить Госдуме право на парламентские расследования деятельности спецслужб. Будет создан прецедент, появится опыт. В 1991 году такая попытка была, я уже говорил о депутатской Комиссии по рассмотрению кадрового резерва КГБ. В развитых странах парламентский контроль за работой спецслужб — естественная норма», — подчеркивал Виктор Валентинович.

Своим главным жизненным принципам: честности, прямолинейности, справедливости, ответственности за слова и принятые решения — Виктор Иваненко был верен до конца своих дней, оставаясь деятельным и энергичным и человеком. Генерал-майор прожил большую счастливую жизнь, состоявшись не только в карьере, но и в семье, и ушел из жизни в окружении близких людей.

Виктор Валентинович скончался 30 декабря 2022 года на 76-м году жизни, не оправившись после последствий сложной операции. Вот как о своем отце рассказывает старшая дочь, предприниматель Светлана Раца: «Для окружающих Виктор Валентинович всегда был образцом высоких нравственных и душевных качеств, в его лице видели человека недюжинной внутренней силы, обладающего выдающимся интеллектом и логикой, незаурядными организаторскими способностями. Для нас же папа был и останется человеком большой души и сердца, рядом с которым тепло и уютно и которого нам будет недоставать. Спасибо всем близким, друзьям, коллегам, разделившим с семьей Виктора Валентиновича трудные дни скорби и тяжесть невосполнимой утраты. Мы будем всегда помнить о нашем отце и хранить светлую память о нем».