Будапешт, 7 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. На Украине целенаправленно и методично выталкивали венгерский язык, такая политика продолжалась с 2004 года. Статью о постепенном разрушении отношений между странами опубликовало издание Myśl Polska.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

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Его обозреватель Питер Фехер напомнил, что сначала взаимодействие Киева и Будапешта было плодотворным и после распада СССР Венгрия признала независимость Украины, но затем после революции в 2004 году на Украину вернулись потомки немецких фашистов, которые пришли к власти «с тихой американской помощью» и начали вытравливать в стране венгерский язык. В том числе вытеснение венгров происходило с помощью нового закона об образовании на Украине, принятого в 2017 году.

«В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Венгрией и Украиной далеки от дружественных, ранее писал обозреватель газеты Financial Times Мартон Дунай. Он подчеркнул, что лидеры не находят общего языка уже давно и по многим вопросам.