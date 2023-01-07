Москва, 7 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, кто может размещать в соцсетях информацию, дискредитирующую деятельность его группы. В числе главных подозреваемых он назвал украинские спецслужбы. Своё мнение Пригожин опубликовал 7 января в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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«По степени вероятности. Первое, меня могут дискредитировать украинские спецслужбы для того, чтобы нас притормозить», — отметил он.

По словам Пригожина, также в этом могут быть замешаны ЦРУ, хотя «они не такие креативные ребята, как украинцы». Кроме того, заинтересованы в такой деятельности могут быть олигархи, оскорблённые тезисом «Всех олигархов — к ногтю», либо те, кто имеет погоны и должности, смежные с военными, — «потому что многие из них не могут добиться той эффективности, которой добивается ЧВК «Вагнер».

«И последнее, меня могут дискредитировать некоторые люди с так называемой «Старой площади» и других окологосударственных кабинетов, которые до сих пор активно работают на Ходорковского и иже с ним, рассчитывая, что в случае прихода либералов получат не только амнистию, но и повышение», — написал Евгений Пригожин.

При этом он подчеркнул, что, поскольку дискредитирующую информацию заказывают российские телеграм-каналы, в этом вряд ли могут быть замешаны сотрудники СБУ или ЦРУ, и заранее извинился перед ними «за необоснованную критику и подозрения».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил СМИ о кем-то запущенной кампании по дискредитации его группы. Он опроверг все слухи и домыслы и заверил, что «вагнеровцы» с «железными яйцами» с августа отстаивают Бахмут.