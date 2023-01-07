Токио, 7 января, 2023, 06:09 — ИА Регнум. В японском городе Нагоя перекрыли взлётно-посадочную полосу из-за угрозы взрыва на борту самолёта авиакомпании Jetstar. Воздушное судно совершило там экстренную посадку, сообщил телеканал NHK.

(сс) corgaasbeek Идет на посадку

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Направлявшийся на вьетнамский остров Фукуок самолёт поднялся в воздух из аэропорта Нарита в Токио и вскоре экстренно сел. Причиной прерывания рейса стало сообщение об угрозе детонации взрывного устройства на борту. Информация поступила около 06:00 по местному времени по телефону. Об угрозе взрыва предупредил мужской голос.

Начато расследование обстоятельств происшествия, воздушное судно осматривают сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января вылетевший из Тюмени в Новый Уренгой самолет вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Никто не пострадал.