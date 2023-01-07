Москва, 7 января, 2023, 05:39 — ИА Регнум. В Госдуму весной внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к ЕГАИС и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Не можеть быть!» реж Леонид Гайдай. 1975. СССР Губит людей не пиво, губит людей вода!

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«Задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — отметил депутат.

По словам депутата, пивная продукция — самый продаваемый алкоголь в России, но «она до сих пор не подлежат регулированию Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя».

Отмечается, что лицензия на продажу пива в рознице не нужна. При этом подключение к ЕГАИС всё равно необходимо, система учитывает не каждую проданную бутылку, а информацию об опте у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.

Такой подход сделает отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт.

Как сообщало ИА REGNUM, идея повышения ввозных пошлин на пиво, которая обсуждается в ряде российских министерств, может затронуть ряд экономических сфер страны.