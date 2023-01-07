Горловка, ДНР, 7 января, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Из-за обстрела города Горловки в Донецкой Народной Республике пострадала мирная жительница. Она госпитализирована с травмами в результате попадания снарядов на территорию населённого пункта, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Екатерина Евгеньева Осколок снаряда

Читайте также: ВСУ выпустили десять снарядов по пяти населённым пунктам ДНР

«В жилмассиве «Строитель» по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка», — отметил он.

Мэр подчеркнул, что в ранении женщины виноваты киевские боевики, запустившие в населённый пункт снаряды.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 7 января в направлении Горловки ВСУ отправили пять снарядов 155-миллиметрового «натовского калибра. Ранее также велись обстрелы Донецка, Дзержинска, Голой Пристани, населённых пунктов Дружба и Гольмовский. Атаки не прекращались несмотря на предложенное Россией рождественское перемирие.