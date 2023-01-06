В Рождество патриарх Кирилл призвал беречь близких и помогать нуждающимся
Москва, 7 января, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к жителям России в Рождественскую ночь с напоминанием о том, что Господь пришёл в этот мир из любви к людям. Его поздравление прозвучало в эфире центральных телеканалов РФ.
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Он также призвал помнить, «что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждёт нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание».
Патриарх попросил россиян уделять внимание близким, коллегам и друзьям, помогать нуждающимся, обездоленным, немощным и больным.
Как сообщало ИА REGNUM, в рождественскую литургию патриарх Кирилл обратился к православным христианам с просьбой молиться в том числе за прихожан и клириков Украинской православной церкви.