Москва, 6 января, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до полуночи начал в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Рождественскую литургию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

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Утром 6 января патриарх Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого.

Перед Рождественской службой он призвал православных верующих молиться в том числе за прихожан и клириков Украинской православной церкви.

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия», — обратился к многочисленным прихожанам в храме патриарх.

Ранее патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Киев инициативу не поддержал — обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл помолился о здоровье режиссёра Никиты Михалкова, а также передал ему просфору.