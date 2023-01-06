Осло, 6 января, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Гедде 6 января заявил о выдвижении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующая публикация появилась в соцсетях политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Столтенберг заслуживает награды за свою выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для альянса время», — считает норвежский парламентарий.

По словам Тюбринга-Гедде, со стороны альянса Столтенберг обеспечил поддержку Украины, при этом сразу дав понять о намерении не вступать в боевые действия напрямую.

Депутат считает Столтенберга важнейшим связующим звеном между странами — членами НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь способствовал возможному вступлению Швеции и Финляндии в альянс.

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Как сообщало ИА REGNUM, также на Нобелевскую премию мира за усилия по регулированию кризиса на Украине претендует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого в конце 2022 года выдвинул спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

В январе 2023 года, призывая страны НАТО поставлять в Киев больше оружия, Столтенберг заявил, что «оружие — это фактически путь к миру».

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