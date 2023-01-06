Вашингтон, 6 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. В состав нового пакета военной помощи США Киеву войдут «легкие танки» M2 Bradley, сообщили 6 января в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Кроме того, планируется отправить в Киев дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE и MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что объем нового пакета военной помощи составит 3 млрд долларов. Часть этих средств, почти 700 млн долларов, получат (на новое оружие) «партнеры США на восточном фланге НАТО».

В администрации США ранее отмечали, что не ожидают в ближайшее время наступления мира на Украине и готовят новую военную помощь Киеву.

6 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страны Запада сняли мораторий на поставку наступательного оружия ВСУ.