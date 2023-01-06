Сербия, 6 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Гражданин Албании во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля ранил из автоматического оружия двух сербов, один из пострадавших был несовершеннолетним, сообщает газета «Вечерние новости».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

По данным издания, ранения получили 21-летний человек и 11-летний подросток. Их в состоянии средней степени тяжести срочно госпитализировали.

В момент вооружённого нападения молодые люди шли в колонне мужчин по обочине дороги на вечернюю церемонию, держа в руках специальное полено — «бадняк».

Согласно сербским традициям, полено вырубается из дуба, затем его сжигают, стуча палками. Считается, что чем больше искр, тем больше удачи в новом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году президент России Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом и Рождеством только Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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