Албанец устроил стрельбу во время рождественской церемонии в Косово
Албанец в Рождественский сочельник выстрелил в двух сербов в Косово
Сербия, 6 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Гражданин Албании во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля ранил из автоматического оружия двух сербов, один из пострадавших был несовершеннолетним, сообщает газета «Вечерние новости».
По данным издания, ранения получили 21-летний человек и 11-летний подросток. Их в состоянии средней степени тяжести срочно госпитализировали.
В момент вооружённого нападения молодые люди шли в колонне мужчин по обочине дороги на вечернюю церемонию, держа в руках специальное полено — «бадняк».
Согласно сербским традициям, полено вырубается из дуба, затем его сжигают, стуча палками. Считается, что чем больше искр, тем больше удачи в новом году.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году президент России Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом и Рождеством только Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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