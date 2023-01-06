Мехико, 6 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Не менее 29 человек получили не совместимые с жизнью травмы в Мексике во время задержания Овидио Гусмана Лопеса, сына экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана. Об этом 6 января сообщил министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль на пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркобарон

По его словам, в ходе задержания Овидио Гусмана Лопеса погибли 19 правонарушителей, а десять военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга.

Он также сообщил, что 35 военнослужащих получили различные ранения, сейчас медики им оказывают помощь.

Уточняется, что в результате операции силовых структур был задержан 21 подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов. У фигурантов дела были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, включая крупнокалиберные винтовки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд американского округа Колумбия 30 ноября приговорил 32-летнюю гражданку США и Мексики Эмму Коронель Аиспуро, которая является женой бывшего главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, к трём годам тюремного заключения за торговлю наркотиками и отмывание денег.

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