Москва, 6 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл помолился о здоровье режиссёра Никиты Михалкова, а также передал ему просфору. Об этом 6 января сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

«Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии», — написал он.

Легойда также рассказал о краткой беседе с Михалковым по телефону. По его словам, режиссёр поблагодарил патриарха и всех тех, кто молится о его выздоровлении.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр и телеведущий Никита Михалков 5 января был доставлен в медицинское учреждение Москвы с гриппом. Его госпитализацию подтвердила супруга Татьяна Михалкова.

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