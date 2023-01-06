Москва, 6 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В техническом помещении одного их корпусов здания Министерства иностранных дел России вечером 6 января сработала пожарная сигнализация, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

В качестве возможной причины называется короткое замыкание. Пострадавших нет.

Захарова подчеркнула, что появившаяся информация о возгорании в рабочих помещениях не соответствует действительности.

«Речь идёт о подвальных этажах», — уточнила официальный представитель МИД России.