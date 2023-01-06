Мадрид, 6 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Испанское правительство на налоги простых граждан поддерживает нацистскую украинскую армию. Так пользователи Twitter отреагировали на слова премьер-министра Испании Педро Санчеса о поддержке киевского режима.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

«И на наши налоги вы поддерживаете нацистскую армию на Украине?»

«Спасибо, Санчес, что поддерживаете Украину моими налогами, посылая оружие, чтобы они могли совершать больше военных преступлений».

«Лучше поддержите семьи, стоящие в очередях за бесплатными продуктами».

Ранее Санчес написал о своём разговоре с Владимиром Зеленским, в котором он подтвердил позицию Мадрида об оказании помощи ВСУ. По его словам, Испания будет продолжать поставки материалов и проводить инструктирование личного состава ВСУ.

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