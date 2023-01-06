Донецк, 6 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. ВСУ 6 января трижды обстреляли Донецк после начала действия режима прекращения огня, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Обстрелы были совершены в 11:45, 12:00 и 12:30 по московскому времени. Было выпущено 15 снарядов.

5 января патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с инициативой прекратить огонь на Рождество. Позднее в тот же день президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В Кремле предложили Киеву принять аналогичное решение. Высокопоставленные киевские политики заявили, что делать этого не будут.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь пояснил, что режим прекращения огня обозначает лишь отказ от наступательных действий, при этом армия готова ответить на любые провокации со стороны ВСУ.