Бишкек, 6 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Министры энергетики Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали план совместной работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе казахстанского энергетического ведомства.

Chintohere ГЭС

Согласно опубликованным данным, подписание дорожной карты по реализации проекта состоялось в Бишкеке между министром энергетики Казахстана Болата Акчулакова, министром энергетики Киргизии Таалайбека Ибраева и министром энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова.

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В рамках подписанного документа стороны договорились об условиях реализации проекта по строительству ГЭС, а также обозначили шаги для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

В ведомстве пояснили, что Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей электростанцией в Киргизии, которая позволит обеспечить электроэнергией страны Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана не смогли наладить поставки нефти в обход России в 2022 году.

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