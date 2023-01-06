Вильнюс, 6 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Литовские власти выступают за единое решение Евросоюза по поводу замороженных финансовых активов России, сказала 6 января министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По ее словам, Вильнюс стремится к общему решению, чтобы единая позиция Европы достигла наибольшего эффекта.

Европейский союз должен чётко определиться с позицией по действиям с замороженными российскими активами, отметила она.

«Необходима единая политика по вопросу о том, как мы можем взять эти активы, реализовать их и использовать на восстановление Украины», — добавила Билотайте.

Напомним, согласно отчёту за декабрь 2022 года, в ЕС заморожено российских активов на 19 млрд евро. При этом в ЕС пытаются легитимизировать заморозку активов под предлогом защиты Киева от России.

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