Берлин, 6 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Германия намерена отправить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder, заявил 6 января представитель кабмина ФРГ.

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Ранее в посольстве России в Берлине назвали очередным шагом к эскалации решение о поставке киевскому режиму БМП Marder и дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Это самым негативным образом отразится на российско-германских отношениях, подчёркивают дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал отправить в Киев больше оружия для ВСУ.

США планируют поставить Киеву БМП Bradley, а Франция — бронемашины AMX-10 RC.

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