Мурманск, 6 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Мурманске женщина устроила перестрелку с органами правопорядка. Об этом 6 января сообщает телеграм-канал Baza.

kerttu Пистолет

Инцидент произошел в ночь на 6 января в районе Кольского проспекта. Согласно опубликованным данным, в ходе патрулирования улиц сотрудники полиции заметили женщину, идущую с пистолетом в руках. Стражи порядка призвали её бросить оружие, однако вместо этого женщина открыла стрельбу. Ответным огнём она была ранена. Женщине оказали медицинскую помощь. О состоянии силовиков информация не приводится.

Стрелявшей грозит уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель американского штата Юта Майкл Хейт убил свою семью, после чего покончил с собой. Такова версия властей города Инок о трагедии, произошедшей 4 января.

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