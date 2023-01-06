Солт-Лейк-Сити, США, 6 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Житель американского штата Юта Майкл Хейт убил свою семью, после чего покончил с собой. Такова версия властей города Инок о трагедии, произошедшей 4 января, сообщает CNN.

EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС Место преступления в США

Тела восьми человек, в том числе пятерых детей, обнаружили в их собственном доме в Иноке сотрудники полиции. Они прибыли в дом с проверкой после того, как родственники и знакомые сообщили, что члены семьи не выходят на связь.

«Доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемый покончил с собой, убив ещё семерых в доме», — заявили в администрации города.

Предположительно, 42-летний глава семьи убил свою жену, 40-летнюю Таушу Хейт, её мать, 78-летнюю Гейл Эрл, а также пятерых своих детей: трёх девочек в возрасте 17, 12 и 7 лет и мальчиков, которым было семь лет и четыре года.

Полиция продолжает расследование.