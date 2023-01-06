Вена, 6 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) погиб один человек, сообщает 6 января агентство АРА со ссылкой на военных и полицию города.

Goodfon .ru Перестрелка

Отмечается, что стрельбу открыл часовой, находившийся на посту на территории казармы. Командир военнослужащего в результате стрельбы был ранен.

Караульный был застрелен. Остальные солдаты спешно покинули помещение. Сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате стрельбы возле ресторана в американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида) ранены 10 человек. В соцсетях распространились сообщения, что инцидент произошел во время съемок клипа, а ранения получил в том числе рэпер Rob49.

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