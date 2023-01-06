Донецк, 6 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 6 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 (совпадает с мск) — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 января в 12:00 киевские каратели выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.

Отметим, что киевский режим отверг инициативу президента России Владимира Путина о рождественском перемирии.

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