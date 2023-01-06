Пекин, 6 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Китая настаивает, чтобы ЕС занял объективную позицию по поводу отмены атиковидных ограничений в КНР. Об этом 6 января в ходе брифинга заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«ЕС следует занимать объективную и справедливую позицию в отношении ситуации, связанной с мерами по противодействию коронавирусу в нашей стране», — сказала она, добавив, что Китай оптимизировал эпидемиологические меры.

По словам дипломата, эпидемиологическая обстановка в стране «находится под контролем». Она также рассказала о том, что Пекин действует открыто и прозрачно в вопросах, касающихся COVID-19.

Мао Нин акцентировала внимание на том, что вводить какие-либо ограничения «нерационально», поскольку в Европе должны быть заинтересованы в увеличении туристического потока из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, миллионы людей потеряли работу в Китае из-за отмены массового тестирования на COVID-19.

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