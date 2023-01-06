Москва, 6 января, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Власти Казахстана не смогли наладить поставки нефти в обход России в 2022 году, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что в Казахстане неоднократно высказывались относительно поиска альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России.

Однако казахские нефтяники так и не смогли найти альтернативные пути, для поиска которых могут потребоваться годы и многомиллиардные вложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года правительство Российской Федерации одобрило продление договора с Казахстаном о ежегодном транзите 10 млн тонн нефти в Китай.

Подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным соглашение действует до 1 января 2034 года.

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