Николаев, Украина, 6 января, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Монумент, возведённый в память о русском полководце Александре Суворове, снесли в городе Николаеве на Украине. Скульптура возле здания военной кафедры Николаевского национального университета имени В. Сухомлинского демонтирована 5 января, сообщило украинское издание «Страна».

(сс) Константинъ Памятник Александру Суворову в Киеве до демонтажа и перевозки в Полтаву

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В Одессе и Измаиле также ранее убрали памятники Суворову. В Николаеве монумент оскверняли перед тем, как он был снесён.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в Харькове был демонтирован памятник советскому писателю Николаю Островскому.