В Харькове снесли памятник Николаю Островскому
Харьков, Украина, 5 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Харькове снесли памятник Николаю Островскому, стоявший перед зданием детской библиотеки, передают местные СМИ 5 января.
(сс) Avaness
Памятник Николаю Островскому до сноса в Харькове
Отмечается, что нет сведений о том, кто именно демонтировал монумент. Предполагается, что это могли быть не власти, а «активисты». В 2022 году постамент памятника был разрисован и облит красной краской.
Ранее в Харькове были снесены еще несколько памятников, в том числе — маршалу Жукову и Александру Пушкину.
4 января очередная волна сноса монументов советского времени прокатилась по Днепропетровску — там были демонтированы памятник Александру Матросову и памятник-танк Т-34.