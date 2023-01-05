Харьков, Украина, 5 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Харькове снесли памятник Николаю Островскому, стоявший перед зданием детской библиотеки, передают местные СМИ 5 января.

(сс) Avaness Памятник Николаю Островскому до сноса в Харькове

Отмечается, что нет сведений о том, кто именно демонтировал монумент. Предполагается, что это могли быть не власти, а «активисты». В 2022 году постамент памятника был разрисован и облит красной краской.

Ранее в Харькове были снесены еще несколько памятников, в том числе — маршалу Жукову и Александру Пушкину.

4 января очередная волна сноса монументов советского времени прокатилась по Днепропетровску — там были демонтированы памятник Александру Матросову и памятник-танк Т-34.