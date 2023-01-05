Москва, 5 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. На Севастопольском проспекте в Москве водитель Porsche вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение автомобиля с двумя машинами. Иномарка едва не снесла коляску с ребёнком, которую везла переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина. В ДТП пострадали от четырёх до восьми человек, в том числе ребёнок, сообщили СМИ.

40.мвд.рф ДТП

Читайте также: В Москве произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Виновником аварии стал мужчина, управлявший Porshe: автомобиль двигался с превышением допустимой скорости. Движение по проспекту частично перекрыто.

«Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Haval, а затем Volkswagen», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Один человек получил травмы.