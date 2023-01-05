Вашингтон, 5 января, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден посчитал предложение Москвы о прекращении огня в Рождество попыткой получить передышку.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», — сказал американский лидер, имея в виду президента России Владимир Путина.

Ранее официальный представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш всегда выступает за прекращение огня и приветствовал бы перемирие между Москвой и Киевом.

Напомним, по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла Путин поручил Министерству обороны установить с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января режим прекращения огня.

Украинская сторона инициативу не поддержала.

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