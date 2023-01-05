Донецк, 5 января, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Решение президента России о введении режима прекращения огня не означает, что Вооруженные силы России не будут отвечать на киевские провокации или попытки ВСУ улучшить свои позиции, заявил 5 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Но инициативного огня или наступательных действий вооруженные силы в указанный период вести не будут, отметил он.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО в период с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

В Кремле призвали Киев свершить аналогичный шаг, но там уже успели ответить отказом.