Москва, 5 января, 2023, 20:24 — ИА Регнум. РПЦ высоко оценивает поручение президента России Владимира Путина ввести на Рождество режим прекращения огня в зоне военной спецоперации, заявил 5 января глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова

«Призыв патриарха услышан», — отметил Легойда.

Ранее 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с призывом установить перемирие. Позднее соответствующее поручение дал Министерству обороны Владимир Путин. Также в Кремле призвали Киев принять аналогичное решение.

Режим прекращения огня будет установлен с 12:00 6 января до конца суток 7 января. При этом киевские политики уже заявили, что аналогичных шагов предпринимать не будут.