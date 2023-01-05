Париж, 5 января, 2023, 18:34 — ИА Регнум. С площади Пантеона в Париже началось 5 января шествие медицинских работников, требующих улучшения условий труда и повышения стоимости консультаций.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Протестующие медики в Париже

Затем митингующие направились к зданию минздрава Франции. По данным местных СМИ, участниками акции стали несколько тысяч человек.

В поддержку врачей выступают профсоюзы «Федерация медиков Франции», «Французское объединение за свободную медицину», «Профсоюз свободных медиков» и «Молодые врачи».

Профсоюзы заявляют, что медики в течение трёх лет добиваются внимания властей к ситуации в государственных больницах.

Напомним, в конце ноября 2022 года в Париже прошла демонстрация больничных психиатров против «упадка» отрасли с требованием повышения заработной платы и выделения средств на лечение пациентов.

Читайте также: Профсоюзы во Франции призвали к новым забастовкам в январе